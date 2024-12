Update am Abend: Auch 2024 kein Jahr zum Durchatmen

schon wieder geht ein Jahr zu Ende und schon wieder ist es kein Stück ruhiger geworden in der Welt. 2024 war geprägt von politischen Wendepunkten, Naturkatastrophen und gesellschaftlichen Herausforderungen. Zum Jahresbeginn erschütterte ein schweres Erdbeben der Stärke 7,5 Japan. Der Krieg in der Ukraine ging unerbittlich und unvermindert ins dritte Jahr und in Deutschland löste die Aufdeckung eines rechtsextremen Geheimtreffens in Potsdam, bei dem es unter anderem um "Remigrationspläne" ging, landesweite Proteste aus.