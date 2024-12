Steffen Baumgart wird neuer Trainer bei Union Berlin

Baumgart muss an der Alten Försterei einen Kaltstart hinlegen. Am 2. Januar leitet er nach Vereinsangaben erstmals das Training des Bundeslgisten. Am 11. Januar geht es in der Bundesliga weiter mit dem Duell Aufsteiger gegen den 1. FC Heidenheim. Vier Tage später ist der FC Augsburg zum Hinrunden-Abschluss zu Gast. In die Rückrunde startet Union mit dem Heimspiel gegen Mainz 05 am 19. Januar. Eine Woche später gastieren die Köpenicker in Hamburg bei Aufsteiger St. Pauli. Mit Baumgart als neuen Trainer.