Update am Morgen : Zeitreise zu den Anfängen der AfD

354 Millionen. So viele Menschen leiden laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit an einer chronischen Hepatitis B oder C - die meisten, ohne von ihrer Infektion zu ahnen. In Deutschland wurden im Jahr 2022 16.623 Fälle von Hepatitis B registriert. Heute ist der Welt-Hepatitis-Tag. Wie man sich schützen kann und welche Behandlungen es gibt: