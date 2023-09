Update am Morgen : AfD mit Abstand Zweite

die neuesten Zahlen des ZDF-Politbarometers zeigen eine politische Landschaft, in der die AfD sich absetzen kann von SPD und Grünen und jetzt deutlich zweitstärkste Partei ist hinter der Union. Seit Ende Mai ist die Partei am äußersten rechten Rand im Aufwärtstrend in unseren Umfragen. Da niemand mit der mindestens in Teilen radikalen Partei zusammenarbeiten will, ist sie faktisch ein Blockadeblock im System. Gegen und ohne sie eine Regierung zu bilden würde immer schwieriger, wenn denn aus Umfragen Wahlergebnisse würden.