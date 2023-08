vor ziemlich genau einem Jahr stach ein eher unauffälliges Segelschiff in See, das inzwischen geopolitisch hohe Wellen schlägt: die "Andromeda". Am 6. September 2022 schaukelte sie noch ganz harmlos zwischen anderen Booten im Jachthafen von Rostock-Warnemünde. Dann ging nach allem, was bislang ermittelt wurde, ein Geheimkommando an Bord, nahm Kurs in Richtung der Nord-Stream-Pipelines - und sprengte sie.