Ukraine: Kiews Armee rückt weiter in Saporischschja vor

Nach der Rückeroberung des Dorfes Robotyne durch ukrainische Streitkräfte meldet Kiew weitere Fortschritte in der Region Saporischja. Die Armee greife russische Artillerie an.

Ukraine rückt weiter in Saporischschja vor

Die Rückeroberung von Robotyne wurde auch von offizieller Seite bestätigt. Quelle: Via Reuters

Die Ukraine macht nach der Rückeroberung des Dorfes Robotyne im Süden des Landes nach eigenen Angaben weitere militärische Fortschritte in der Region.

Die ukrainische Armee sei in der teils von Russland besetzten Region Saporischschja tiefer in Richtung der russischen Verteidigungslinien vorgedrungen, sagte Armeesprecher Andriy Kowaljow am Dienstag staatlichen Medien.

Sie verbuchte demnach "Erfolge in Richtung von Nowodanyliwka nach Werbowe", zwei Siedlungen in der Region. Die ukrainische Armee halte zudem zurückerobertes Gebiet weiter unter ihrer Kontrolle und greife die russische Artillerie an, führte der Armeesprecher aus.

Die Ukraine will die Waffenproduktion für den Kampf gegen die russische Invasion hochfahren. Das kündigte Präsident Selenskyj in einer Videobotschaft an. 29.08.2023 | 0:17 min

Soldat: Eroberung von Robotyne "historisches Ereignis"

Am Montag hatte die ukrainische Armee die Rückeroberung von Robotyne gemeldet. Das Dorf sei "befreit worden", sagte die ukrainische Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar und kündigte an:

Nach der Befreiung von Robotyne rücken unsere Truppen südöstlich davon weiter vor. Hanna Maljar, ukrainische Vizeverteidigungsministerin

Ein Soldat bezeichnete die Befreiung als "historisches Ereignis". Die Brigade hisste dort nach der Rückeroberung demnach die ukrainische Flagge. "Der Feind hat in diesem Bereich enorme Verluste hinnehmen müssen", sagte Maljar.

Karte: Robotyne - 12.08.2023 Quelle: ZDF

Wird die Gegenoffensive doch noch zum Erfolg? Militärexperte Oberst Reisner analysiert die ukrainische Strategie bei ZDFheute live:

Die Ukraine meldet militärische Fortschritte. 25.08.2023 | 32:32 min

Ukrainische Soldaten rücken nach eigenen Angaben auch im Gebiet Donezk vor

Auch im ostukrainischen Gebiet Donezk waren die ukrainischen Truppen nach eigenen Angaben von Montag vorgerückt. Angaben aus dem Kriegsgebiet können oft nicht direkt unabhängig überprüft werden.

Vor gut zwölf Wochen hatte Kiew mit einer Gegenoffensive begonnen. Derzeit versuchen ukrainische Soldaten im Süden, Gebiete zurückzugewinnen und bis an die Küste zur Krim vorzustoßen.

Die Ukraine wehrt seit mehr als 18 Monaten mit massiver westlicher Hilfe eine russische Invasion ab. Einschließlich der bereits 2014 annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim kontrolliert Russland mehr als 100.000 Quadratkilometer des ukrainischen Staatsgebiets.

