Militäranalyse:Ukraine-Krieg - so ist die aktuelle Lage

Die Ukraine erhält Kampfjets

Die Zusagen aus Kopenhagen und Den Haag zur Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine erhöhen den Druck auf die Bundesregierung, nun auch eine Entscheidung in Sachen Taurus-Marschflugkörper zu fällen. 22.08.2023 | 1:48 min

Ukraine verkündet Befreiung des Ortes Robotyne

Die ukrainischen Truppen gaben offiziell die Befreiung des Dorfes Robotyne bekannt, was durch Videobeweise bestätigt wurde. Außerdem haben die ukrainischen Streitkräfte die Bresche, die sie in die erste russische Verteidigungslinie zwischen Robotyne und Verbove geschlagen haben, weiter vergrößert.

In der Ostukraine sind bei einem russischen Raketeneinschlag zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Ukrainer versuchen unterdessen weiter, die Frontlinien zu durchbrechen. 26.08.2023 | 1:26 min

Ukraine trifft weit entfernten Militärflughafen

Absturz von Prigoschin-Flugzeug

Am 23. August stürzte das Flugzeug von Jewgeni Prigoschin auf dem Weg von Moskau nach St. Petersburg ab . Alle zehn Personen an Bord kamen ums Leben, darunter drei Besatzungsmitglieder, mutmaßlich Prigoschin selbst, der militärische Befehlshaber der Wagner, Dmitry Uktin, sowie der Geschäftstreuhänder von Prigoschin, Valery Chekalov. Durch den Absturz ist die Wagner-Gruppe praktisch führungslos.

Offizielle russische Quellen gaben ungewöhnlich schnell bekannt, dass Prigoschin an Bord des Flugzeugs war. Am nächsten Tag hielt Wladimir Putin eine Trauerrede und bestätigte damit de facto den Tod Prigoschins, trotz verschiedener Verschwörungserzählungen über einen vorgetäuschten Tod.

Als "Putins Koch" bekannt, bediente Prigoschin Putins Wünsche. 24.08.2023 | 1:43 min

Die überlebenden, untergeordneten Wagner-Kommandeure hielten unmittelbar nach dem Absturz eine Dringlichkeitssitzung ab, veröffentlichten jedoch keine Erklärung, was möglicherweise auf Verwirrung in ihren Reihen hindeutet. In der Zwischenzeit begannen die Behörden in einigen russischen Regionen damit, die Friedhöfe der Wagner-Gruppe abzureißen, offenbar in dem Bestreben, ihren Namen aus dem öffentlichen Gedächtnis zu tilgen.