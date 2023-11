Militärexperte zu Ukraine-Krieg: Die Zeit spielt gegen Kiew

...Jahrgang 1978, ist Oberst des Generalstabsdienstes des österreichischen Bundesheeres. Nach dem Studium der Geschichte sowie einem PhD-Studium an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien war er wiederholt im Ausland, darunter in Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Afghanistan, Irak, Tschad, Zentralafrika und Mali. Seine Forschungsschwerpunkte sind: Einsatz und Zukunft von unbemannten Waffensystemen, historische und aktuelle militärische Themenstellungen. Er hat mehrere Bücher verfasst und ist seit 2019 an der Theresianischen Militärakademie in der Wiener Neustadt.

(Quelle: Kral-Verlag)