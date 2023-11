Hanna Maljar: "Gibt in der Ukraine keinen sicheren Ort"

"Die schwierigste Situation ist im Süden. Überall gibt es Kampfhandlungen. Stellungen werden zurückerobert", so die stellv. ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maljar. 18.08.2023 | 7:34 min

Sehen Sie Hanna Maljar, die am Freitagmorgen noch Soldaten an der Front besuchte, oben im Video und lesen Sie unten, was sie berichtet ...

... über den Verlauf der Gegenoffensive

"Die Situation im Osten ist angespannt", sagt Maljar. "Weil die russische Föderation darauf gesetzt hat, dass es eine Offensive im Osten gibt." Russland halte an dem Ziel fest, das Gebiet zu behalten und versuche weiter in die Offensive zu gehen.

Direkt an der Front ist die stellvertretenden Verteidigungsministerin der Ukraine Hanna Maljar vor Ort. Ihr altes Leben musste sie zurücklassen, seit das Land angegriffen wurde.

Im Osten des Landes verteidige sich die Ukraine vor allem, in Bachmut und im Süden des Landes gingen ukrainische Truppen in die Offensive.

Bei Robotyne konnte die Ukraine einen taktischen Erfolg verbuchen, so Militärexperte Gressel. Aus dieser Stellung heraus werde aber wohl kein massiver Angriff erfolgen.

... über die Lage der Soldaten an der Front

"Die Situation ist schwierig, auch im Süden", stellt Maljar fest. Es gebe verschiedene Richtungen, in denen die Russen ihre Offensive starteten. Auch die Situation der Offensive der ukrainischen Armee sei schwierig, so Maljar. "Die Situation ist ähnlich, es gibt überall Kampfhandlungen, die sehr angespannt sind."

Die Ukraine konnte weitere Geländegewinne an der Front verzeichnen, sagt Militärexperte Gustav Gressel.

Fast jeden Tag habe man das Gefühl, dass die Nachrichten gleich sind, sagt sie. "Mehrere Monate lang berichten wir, dass es Kampfhandlungen gibt. Aber in der Realität stehen hinter diesen einfachen Worten nicht nur Kampfhandlungen, sondern ist es auch oft so, dass die Positionen sich im Laufe des Tages ändern, die Positionen der Einheiten."

... über die Debatte um Taurus-Marschflugkörper

"Russland beschießt immer wieder zivile Gebäude", so der Politikwissenschaftler Nico Lange.

"Im Laufe des ganzen Krieges, seit dem Jahr 2014 und auch seit dem Start des vollflächigen Krieges am 24. Februar, halten wir uns an alle Normen des Internationalen Rechts. Und auch an die Kriegsführung, an alle Richtlinien", so Maljar.