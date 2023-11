Industriestrompreis: SPD-Chef Mützenich will FDP-Einlenken

Zum Auftakt der Klausurtagung der Bundestagsabgeordneten der SPD in Wiesbaden hat Fraktionschef Rolf Mützenich an die FDP appelliert, sich nicht gegen einen staatlich subventionierten Industriestrompreis zu sperren. "Man kann nicht immer Nein sagen", sagte er an die Adresse der Koalitionspartner. Die Liberalen lehnen die Staatshilfe bisher ab - die Grünen sind dafür.