Update am Abend: Nord-Stream-Haftbefehl und Sabotage?

Guten Abend,

im Zusammenhang mit den Anschlägen an den Nord-Stream-Pipelines wurde heute ein Haftbefehl gegen einen Ukrainer erlassen. Die Ermittler verdächtigen den Mann, einer der Taucher gewesen zu sein, die die Sabotageakte ausführten. Wolodymyr Z. soll sich zuletzt in Polen aufgehalten haben und Tauchlehrer sein. Er ist mittlerweile nicht mehr auffindbar und wird nun per Europäischem Haftbefehl gesucht.

Sabotage in Bundeswehr-Kasernen?

Die Bundeswehr-Kaserne Köln-Wahn ist abgeriegelt worden. Es habe Auffälligkeiten an einem Wasserwerk gegeben, zusätzlich wurde in einem der Zäune ein Loch entdeckt. Ermittler gehen dem Verdacht einer Straftat nach. Unabhängig davon gab es auch am Nato-Stützpunkt Geilenkirchen einen Vorfall - eine Person soll versucht haben, unerlaubt aufs Gelände zu gelangen, woran sie gehindert worden sei, wie ein Sprecher sagte.

Was würde ein AfD-Wahlsieg für die Schulen bedeuten?

In Sachsen Thüringen und Brandenburg wird am 1. September gewählt. Die AfD könnte bei einer Regierungsbeteiligung die Bildungspolitik umkrempeln, denn Bildungspolitik ist Ländersache. Lehrpläne, Schulabschlüsse und Unterrichtsmaterialien bestimmen die jeweiligen Kultusministerien.

Wer sind die Spitzenkandidaten zur Landtagswahl Sachsen?

Bleibt das rechtsextreme "Compact"-Magazin verboten?

Eine endgültige Entscheidung darüber gibt es noch nicht - vorläufig wurde das Verbot heute allerdings vom Bundesverwaltungsgericht aufgehoben. Die finale Entscheidung soll im Hauptsacheverfahren fallen. Der Ausgang des Verfahrens sei in der Hauptsache offen und ein sofortiges Vereinsverbot daher nicht verhältnismäßig, so die Begründung. Eine inhaltliche Bewertung traf das Gericht nicht. Bundesinnenministerin Nancy Faeser SPD ) hatte das Magazin im Juli verboten, da es "auf unsägliche Weise gegen Jüdinnen und Juden, gegen Menschen mit Migrationsgeschichte und gegen unsere parlamentarische Demokratie" hetze.

Könnte eine Waffenruhe den Iran noch bremsen?

Weitere Schlagzeilen

Bild des Tages

Besucherinnen und Besucher können nun wieder die Juwelen im Grünen Gewölbe in Dresden bewundern. Drei Jahre nach dem aufsehenerregenden Raub sind sie wieder an ihrem angestammten Platz der Öffentlichkeit zugänglich.

Zahl des Tages

Jedes fünfte Kind lebt laut dem Kinderhilfswerk Unicef in einer Region mit mindestens doppelt so vielen extrem heißen Tagen wie in den 1960er Jahren. Die extreme Hitze beeinträchtige die Gesundheit, das Wohlbefinden und den Alltag der Kinder, außerdem stünde sie unter anderem in Verbindung mit Schwangerschaftskomplikationen.