Update am Morgen: Es ist die Inflation, Dummkopf!

Es ist eine These, die gerade erst wieder von der Realität bestätigt wurde. Oder müsste man sie gar anpassen, zuspitzen: "It's the inflation, stupid"? Die meisten Wählerinnen und Wähler von Donald Trump zumindest gaben die Inflation als wichtigsten Grund für ihre Entscheidung an. Und vor wenigen Tagen belegte eine Studie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft: Hohe Inflation und eine Wirtschaftskrise sorgten und sorgen quer durch alle Industrieländer für einen Anstieg des Stimmenanteils populistischer Parteien.