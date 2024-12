Baerbock: Frieden in Syrien ermöglichen

Es gehe darum, dass die unterschiedlichen Gruppen zusammenkommen und ethnische sowie religiöse Minderheiten geschützt und in den politischen Prozess einbezogen würden. Zugleich müsse man sich die humanitäre Lage anschauen: "Das Land ist gebeutelt" von 14 Jahren Bürgerkrieg und Gewaltherrschaft, so Baerbock.

Nach dem Ende des Regimes ist die Erleichterung in Syrien riesig. Die Menschen hoffen auf eine bessere Zukunft. Doch die Wunden des Staatsterrors werden nicht so schnell verheilen.

Baerbock: Direkte Kontakte mit der HTS hatte keiner

Deutschland werde auf die Pendeldiplomatie der vergangenen Monate in der Region aufbauen, erläuterte Baerbock. Auch habe man in den letzten Jahren mit unterschiedlichen Akteuren in Syrien Kontakte gepflegt, an die man anknüpfen werde. "Genau darauf bauen wir auf." Deutschland genieße bei großen Teilen der syrischen Zivilgesellschaft großes Vertrauen, denn man habe - anders als manch andere - keine Verbindung zu Assads "Mörderregime" gesucht, vielmehr über die UN Entwicklungs- und humanitäre Hilfe geleistet.