Update am Abend: Schutz von Daten und für die Ukraine

Guten Abend,

wir brauchen einen besseren Schutz - egal ob von Daten oder für die Ukraine. Deswegen gibt es aus den USA und Deutschland neue Hilfe für das Kriegsland. Und der Bundesgerichtshof nimmt Facebook in die Pflicht.

Gericht stärkt Rechte von Nutzern

Ein wichtiges Urteil, weil es entscheidend für Tausende ähnlich gelagerte Fälle an Landes- und Oberlandesgerichten in Deutschland ist.

Reaktionen auf US-Entscheidung

Kanzler Olaf Scholz bleibt aber dabei, keine Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. "Ja, die Bundesregierung war darüber informiert und nein, es hat keine Auswirkungen auf die Entscheidung des Bundeskanzlers, Taurus nicht zu liefern", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner.

Stattdessen bereitet Deutschland die Lieferung von Drohnen vor. 4.000 bewaffnete Drohnen würden in die Ukraine geschickt, wie ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums am Montag bestätigte. Deren Spitzname "Mini-Taurus" sei allerdings eine Übertreibung, so ein Experte.