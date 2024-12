Update am Abend: Das letzte Aufbäumen der Ampel

Guten Abend,

Frankreich hat schon wieder einen neuen Regierungschef: Am Mittag ernannte Präsident Emmanuel Macron den 73-jährigen François Bayrou zum neuen Premierminister. Die Ernennung erfolgte nach dem Sturz der vorherigen Regierung und inmitten komplexer politischer Verhandlungen. Was es zu Bayrou zu wissen gibt und vor welchen Aufgaben der Zentrumspolitiker nun steht, können Sie hier lesen:

Digitalpakt 2.0: Milliarden für Deutschlands digitale Schulbildung

Steuerentlastung und Kindergelderhöhung kommen

Für 2025 und 2026 soll so eine Gesamtentlastung von rund 11 Milliarden Euro zusammenkommen. Noch ist allerdings unklar, ob der Bundesrat die Vorhaben noch vor Weihnachten oder erst im Februar beschließen wird. Eine rückwirkende Geltung ab Jahresanfang ist jedoch in Aussicht gestellt.

Auf der politischen Bühne in Berlin bleibt es damit spannend, und in all diesen Einigungen steckt sicher auch ein kleines Stück Wahlkampf - die Ampel flackert so ein letztes Mal auf, bevor sie endgültig erlischt.