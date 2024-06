Update am Abend: Dickes Hilfspaket und langsame Briefe

Billie Eilish ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen ihrer Generation: Mit 22 Jahren hat sie bereits zwei Oscars und mehrere Grammys gewonnen. Ihre Fans verehren sie wegen ihrer Authentizität - und in ihrem Songwriting scheut die junge Frau auch nicht davor zurück, düstere und sehr private Themen zu verarbeiten. Im Juni 2022 begeisterte Billie Eilish auf ihrer "Happier Than Ever"-Tour während sechs Konzerten in London Tausende Fans. Regisseur Sam Wrench hat das Spektakel "Live at the O2" mit 20 Kameras aufgezeichnet.