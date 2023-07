Update am Abend : Getreide als Putins Hebel der Macht

Ein Jahr, nachdem das Segelboot "Arianna" in einen schweren Sturm geraten ist, scheint jede Hoffnung verloren zu sein. Doch dann erscheint das Schiff wieder auf hoher See. Sechs Mitglieder der zwölfköpfigen Reisegruppe sind ums Leben gekommen. Angeblich fielen sie alle schon kurz nach dem Auslaufen einem schweren Unwetter zum Opfer. Was passiert ist, will keiner genau erzählen. Stück für Stück kommt ans Tageslicht, was geschah. Die Mystery-Thriller-Serie "Survivors" bietet zwölf Folgen echte Spannung. (52 min, verfügbar bis 12.01.2024)