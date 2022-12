Wo Inklusion bereits gelingt

Trotzdem kaufen sich immer noch viele Unternehmen von der Beschäftigungspflicht, die für Unternehmen ab einer bestimmten Größenordnung gilt, frei. Und das in einer Zeit, in der in vielen Branchen händeringend Personal gesucht wird. Über 160.000 Erwerbspersonen mit Behinderung sind derzeit arbeitslos. Für eine gleichberechtigte Teilhabe braucht es in Deutschland mehr Tempo und weniger Barrieren. Wie hieß es doch so treffend bei der Veranstaltung des Deutschen Behindertenrates: "Ich bin nicht behindert - ich werde behindert."