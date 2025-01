Update am Abend: Tourist Trump Jr., Böller, Stau - der Tag

Das rohstoffreiche Grönland gehört zu Dänemark , ist weitgehend autonom, aber finanziell stark abhängig vom Festland. In wenigen Wochen stehen auf dem riesigen Eiland mit seinen 57.000 Einwohnern Wahlen an. Großes Thema ist ein Dauerbrenner - die Unabhängigkeit. Erst zum Jahreswechsel befeuerte der grönländische Ministerpräsident Mute Egede die Debatte: Es sei "an der Zeit", entsprechende Schritte zu unternehmen und die "Fesseln des Kolonialismus" zu beseitigen. Das gelte auch dafür, mit wem Grönland zusammenarbeite. Die USA erwähnte Egede dabei nicht.