Wahlplakate im Druck - schon bald hängen sie im Vorfeld der Bundestagswahl am 23. Februar in ganz Deutschland.

Ab wann dürfen Parteien Wahlplakate aufhängen?

Die Fristen für das Anbringen von Wahlplakaten variieren je nach Gemeinde. In vielen Städten dürfen Plakate aber etwa sechs bis sieben Wochen vor der Wahl aufgehängt werden. Das Service-Portal der Stadt Berlin gibt beispielsweise an: Frühestens sieben Wochen vor der Wahl dürfen die ersten Plakate hängen - das wäre also der 5. Januar.

In Regensburg hingegen war das Plakatieren schon seit dem 23. November - also drei Monate vor dem Neuwahltermin - erlaubt. Am 5. Dezember wurden dort bereits Plakate von BSW und AfD gesichtet. In München wurden am 31. Dezember schon FDP- und CSU-Plakate fotografiert.