Update am Abend: Etat, Wirecard, Emojis - ein Tag mit Lücken

Lange Wartezeiten, Ärzte im Dauerstress: Nicht jeder, der mit akuten Beschwerden in die Notaufnahme fährt, muss zwingend dort behandelt werden. Gesundheitsminister Karl Lauterbach will mit einer Reform Entlastung schaffen und Patienten besser an die richtige Stelle lotsen - unter anderem mit Anlaufstellen in Kliniken oder Akutleitstellen, die Patienten je nach Dringlichkeit weiterleiten. Das Kabinett hat die Pläne heute auf den Weg gebracht. Was konkret geplant ist, haben wir hier zusammengetragen: