Update am Morgen : Endspurt vor der Sommerpause

Tennis-Turnier in Wimbledon startet: Das älteste Tennisturnier der Welt geht wieder an den Start. Dieses Mal mit der deutschen Hoffnung Alexander Zverev, der auf den heiligen Rasen in Wimbeldon zurückkehrt. Auch Russen und Belarussen dürfen in diesem Jahr an den Start gehen. Zudem wird so viel Preisgeld ausgeschüttet, wie noch nie.