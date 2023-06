Update am Abend : Im Schwitzkasten des Klimas

159.000. So viele Photovoltaik-Anlagen wurden in den ersten drei Monaten des Jahres von Privatleuten in Betrieb genommen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Zuwachs von 146 Prozent. Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) geht davon aus, dass die Nachfrage nach Solaranlagen in Deutschland in diesem Jahr zum siebten Mal in Folge prozentual zweistellig wächst. Europas einziger Hersteller von Solarzellen mit Werk in Sachsen-Anhalt droht derweil mit einem Umzug in die USA.