Update am Morgen : Hass auf deutschen Straßen

Am Dienstag ist der Himmel im Nordosten stark bewölkt und örtlich fällt etwas Regen. Sonst wird es von Westen her freundlicher, im Südwesten ist es sonnig. An der Nordsee weht ein frischer Südwestwind. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 15 Grad an der Oder und 28 Grad am Oberrhein.