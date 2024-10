Update am Abend: Italienische Asyl-Experimente

Guten Abend,

es ist ein Novum in der EU : Als erstes Land will Italien über Asylanträge von Menschen entscheiden, die im Land Asyl suchen - außerhalb der eigenen Grenzen. Zu diesem Zweck bringt das Land Asylbewerber, die sich über das Mittelmeer auf den Weg nach Europa gemacht haben, in Flüchtlingslager nach Albanien. Heute sind die ersten 16 Menschen dort angekommen.

In den Lagern, wo die Menschen unter haftähnlichen Bedingungen leben, sollen italienische Beamte in Schnellverfahren die Anträge prüfen. Wessen Antrag genehmigt wird, darf weiter nach Italien reisen - die anderen werden direkt aus Albanien abgeschoben. Das Prozedere soll nur bei Männern aus sicheren Herkunftsländern angewendet werden.

Das ist Selenskyjs "Siegesplan"

Zusatzbeiträge für gesetzlich Versicherte steigen

Grafik des Tages

Die meisten Aufsichtsratsmitglieder in Dax-Firmen sind noch immer männlich. In anderen Machtpositionen der Unternehmen finden sich noch weniger Frauen:

Weitere Schlagzeilen

Mysterium des Tages

In Australien sind Hunderte schwarze Kugeln an einem Strand in Australien angeschwemmt worden. Aus welchem Material sie bestehen, ist noch nicht klar, der "Coogee Beach" in Sydney wurde vorsorglich abgesperrt.