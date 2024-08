Update am Morgen: KI wird zunehmend zur Gefahr für Kinder

Deepfakes, Hetze, Missbrauch - so klingen beunruhigende Stichworte im neuesten Bericht von "jugendschutz.net", den Familienministerin Lisa Paus (Grüne) heute vorstellt. Künstliche Intelligenz spielt auch zunehmend eine Rolle auf den Plattformen für Kinder und Jugendliche. Fake-Bilder schaffen neue Möglichkeiten für Missbrauch. Das Risiko für junge Nutzerinnen und Nutzer wird größer - zugleich lassen Tiktok, Instagram & Co. sie meist im Stich. Die Jüngsten werden beleidigt und sexuell belästigt, geben private Daten preis oder tappen in Kostenfallen.