Update am Abend: Kühnert, Pflege und Medizin-Nobelpreis

Kühnert tritt zurück

In der Ampel gibt es ständig Streit, die letzten Wahlergebnisse der SPD waren vernichtend und jetzt kündigt auch noch SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert seinen Rücktritt an. "Die Energie, die für mein Amt und einen Wahlkampf nötig ist, brauche ich auf absehbare Zeit, um wieder gesund zu werden", begründete er seine Entscheidung.

Die SPD-Spitze kündigte an, noch heute Abend einen Vorschlag zu machen, wer auf Kühnert nachfolgt.

Nobelpreis für Entdecker der microRNA

Wenn in Schweden die Nobelpreisträger verkündet werden, ist es in den USA noch früher Morgen. Einen der Medizin-Nobelpreisträger, der heute verkündet wurde, musste der Sekretär der Nobelversammlung erstmal aus dem Bett klingeln.

Nun aber zum Preis an sich: Biologe Ambros und Genforscher Ruvkun haben ein grundlegendes Prinzip zur Steuerung der Genregulation entdeckt: die MicroRNA, eine neue Klasse winziger RNA-Molekül. Die bahnbrechende Entdeckung habe sich als fundamental wichtig für die Erforschung darüber erwiesen, wie Organismen - einschließlich des Menschen - sich entwickeln und funktionieren, erklärte das Nobelkomitee in Stockholm.

"Der Pflegeversicherung droht in wenigen Monaten die Zahlungsunfähigkeit", mahnt der Vorstandschef der Krankenkasse DAK, Andreas Storm. Das Bundesgesundheitsministerium hingegen wiegelt ab: Es gebe schon länger Probleme, die Pflegeversicherung sei aber nicht pleite, entgegnet ein Sprecher. Und Gesundheitsminister Karl Lauterbach werde in Kürze ein Finanzkonzept vorstellen.

Bei einer Gedenkveranstaltung wird in Berlin der Opfer des Hamas-Massakers vor einem Jahr gedacht. Unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der israelische Botschafter Ron Prosor werden teilnehmen. Gedenken an die Opfer der Hamas , ab 18.30 Uhr.

In Deutschland gehen Menschen im Schnitt mit 64,4 Jahren in Rente . Das geht aus dem Jahresbericht der Deutschen Rentenversicherung für 2023 hervor. Das durchschnittliche Renteneintrittsalter ist demnach seit 2000 von 62,3 auf 64,4 im Jahr 2023 gestiegen. Im Schnitt erhielten Altersrentner demnach im vergangenen Jahr eine Rente von 1.102 Euro - Männer durchschnittlich 1.348 und Frauen 908 Euro. Etwa jeder Vierte im Land ist Rentnerin oder Rentner.

Eine Frau in Oberbayern hat die Polizei gerufen, weil sie beobachtet hatte, wie ihre Nachbarn ihren Schweinebraten stahlen. Wie die Polizei berichtete, habe sie das Paar gesehen, als es das vakuumierte Essen vom Balkon entwendete. Eine Polizeistreife habe die beiden Diebe dann dabei erwischt, wie sie einen Teil des Bratens in ihrer Küche zubereitet hätten. Den Rest habe die Nachbarin wieder zurückbekommen. Den Schaden schätzten die Ermittler auf etwa 25 Euro. Gegen das Paar werde wegen Diebstahls ermittelt.

Frühchen-Intensivstation, Nierentransplantation oder Kampf gegen den Krebs - im Klinikum Stuttgart treffen die verschiedensten Schicksale aufeinander. Ärzte und Patienten erzählen ihre emotionalen Geschichten in der neuen Doku-Serie Schwabenklinik . (fünf Folgen, 25-30 Minuten).

In wenigen Wochen wählen die USA einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin. Dabei kommt es aber eigentlich nur auf sechs der US-Bundesstaaten an, die Swing-States. Was bewegt die Menschen dort?