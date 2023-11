Update am Morgen: Migration als "Waffe" - und Geschäft

Frierend auf dem Fahrrad auf vereisten, schneebedeckten Straßen: Immer häufiger kamen Migranten so über die Grenze. Über 800 Menschen sind laut finnischen Angaben allein in den vergangenen Wochen via Russland eingereist. Ohne gültige Papiere. Eine gezielte Aktion - so der Vorwurf der finnischen Regierung. Mit dem Ziel Finnland zu destabilisieren.