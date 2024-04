Update am Morgen: Risikofaktor Netanjahu

Klar, die EU könnte den Druck auf Iran erhöhen. Sie könnte die iranische Revolutionsgarde als Terrororganisation listen und schärfere Sanktionen beschließen. Doch das würde den Konflikt nicht entschärfen. Das iranische Regime will Israel vernichten und würde sich von neuen Maßnahmen aus Brüssel kaum beeindrucken lassen. Außerdem: Ein entscheidender Risikofaktor für den Nahen Osten sitzt nicht nur in Teheran - sondern auch in Jerusalem.