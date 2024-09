Update am Morgen: Macron im Schwitzkasten

Guten Morgen,

Vergleichbares hat es hier noch nie gegeben. Die Franzosen empfinden dieses Vakuum, die Lähmung der politischen Exekutive als einen geradezu ungeheuerlichen Zustand. So steigt Unmut rasant und damit auch der Druck auf Macron. Der führt seit Wochen Gespräche hinter verschlossenen Türen und weiß nur zu gut, dass sein Vorschlagsrecht allein nichts wert ist. Das Parlament muss mitspielen und lässt dies den Präsidenten, der so gern allein bestimmt, auch kräftig spüren. Von links wie von rechts.

Es ist kompliziert. Denn seit dem 7. Juli hält das linke Wahlbündnis Neue Volksfront die Mehrheit. Die Rechtspopulisten sind drittstärkste Kraft und als Königsmacher im Spiel. Gemeinsam könnten sie jede Regierung per Misstrauensvotum stürzen. "Wenn die Ränder zu stark werden, hat das Konsequenzen," so Thomas Walde, ZDF-Korrespondent für Frankreich, "denn dann wird es schwierig, konstruktive Politik in der Mitte zu machen." Macron im Schwitzkasten. Und selbst wenn es ihm gelingt, mit einem Überraschungskandidaten zu überzeugen, stehen für den schon die nächsten Machtproben an: Die Bildung eines Kabinetts, die Verabschiedung eines Haushaltes und notwendige Sparmaßnahmen zur Reduzierung des explodierenden Haushaltsdefizits.