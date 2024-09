Unicef und WHO in Gaza: 189.000 Kinder gegen Polio geimpft

Das UN-Kinderhilfswerk Unicef hat eine positive Bilanz der ersten Phase der Polio-Impfkampagne im Gaza-Streifen gezogen. Vom 1. bis zum 3. September seien mehr als 189.000 Kinder im zentralen Teil des Gaza-Streifens gegen Polio geimpft worden. Das teilte die Unicef-Regionaldirektorin für den Nahen Osten und Nordafrika, Adele Khodr, am Mittwoch in Jordaniens Hauptstadt Amman mit. Damit sei das ursprüngliche Ziel übertroffen worden.

Polioviren im Wasser nachgewiesen

Im Juli hatte Unicef an sechs Orten im Gaza-Streifen Polioviren im Wasser nachgewiesen. Kürzlich wurde in dem umkämpften Gebiet der erste bestätigte Fall der auch als Kinderlähmung bekannten Krankheit seit 25 Jahren gemeldet.

WHO: Impfkampagne im Süden vorbereitet

"Die erste Phase der Polio-Impfung in Zentral-Gaza ist abgeschlossen", schrieb der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, auf der Plattform X. In den kommenden drei Tagen würden im Zentrum des Gazastreifens an vier Standorten weiter Impfungen angeboten, schrieb Tedros weiter.