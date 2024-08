Impfkampagne: Israel stimmt Feuerpausen im Gazastreifen zu

Das israelische Militär und die radikalislamische Hamas haben nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) begrenzten Feuerpausen für eine Impfkampagne im Gazastreifen zugestimmt. Rund 640.000 Kinder sollten ab Sonntag gegen Polio (Kinderlähmung) geimpft werden, teilte der WHO-Vertreter in den Palästinensergebieten, Rik Peeperkorn, mit.

Polio-Impfstoffe schon in Gazastreifen gebracht

Dafür sollten in drei Zonen des Küstengebiets jeweils an drei Tagen die Waffen von sechs Uhr morgens bis drei Uhr nachmittags schweigen: zunächst im Zentrum, dann im Süden und schließlich im Norden des Gazastreifens. Es gebe eine Zusage, dass die humanitäre Kampfpause bei Bedarf in jeder Zone um einen vierten Tag verlängert werden könne.