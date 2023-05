Update am Morgen : Ein Neonazi packt aus

Am Mittwoch ist der Himmel in einem Streifen von Schleswig-Holstein bis Bayern bedeckt und es regnet teils kräftig, an den Alpen längere Zeit. Weiter östlich bleibt es trocken, oft mit viel Sonne. Im Westen gibt es neben Sonne viele Wolken, einige Schauer und einzelne Gewitter. Der Wind weht hier mäßig aus West, an der Ostsee aus Südost. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 12 Grad an den Alpen und 22 Grad an der Oder.