Update am Abend: Rundfunk, Indien, Özdemir - der Tag kompakt

Auch beim Thema Migration sind sich die Länderchefs in mehreren Punkten einig - im Zentrum geht es dabei um Forderungen an die Bundesregierung: Unter anderem dringen die Länder auf eine konsequentere Überstellung von Flüchtlingen innerhalb der EU nach der Dublin-Verordnung. Sie sieht vor, dass in der Regel das europäische Land für einen Flüchtling zuständig ist, über das er in die EU eingereist ist. Auch Binnengrenzkontrollen sollen weiter fortgeführt und der Familiennachzug soll auf Härtefälle beschränkt werden. Die Bundesregierung soll zudem Asylverfahren in Transitstaaten prüfen.