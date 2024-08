Update am Abend: Schockstarre in Solingen

Guten Abend,

in Solingen sitzen der Schock und die Trauer auch drei Tage nach dem Messerangriff noch immer tief. Drei Tote und acht Verletzte - das ist das traurige Ergebnis der 650-Jahresfeier, die unter dem Motto "Festival der Vielfalt" eigentlich für gute Stimmung und schöne Erinnerungen sorgen sollte.

"Die Unsicherheit ist in der Stadt zu spüren", berichtet ZDF-Reporter Lothar Becker:

Nun aber herrscht Fassungslosigkeit. Simone Henn-Pausch koordiniert die Notfallseelsorge in Solingen. Sie berichtet, dass viele "dieses Angebot nutzen, um über das Erlebte zu sprechen und sich so zu entlasten":

Einer, der den Anschlag selbst er- beziehungsweise überlebt hat, ist Siavash Hosseini. Er wollte mit einem Freund das Stadtfest besuchen und feiern, als er im Nacken getroffen und schwer verletzt wird. "Alles ist in weniger als 15 Sekunden passiert", erinnert er sich im Gespräch mit dem WDR . Er sei mit den anderen Verletzten ins Krankenhaus gebracht und mit 21 Stichen genäht worden, berichtet er.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Tatort heute besucht und sich betroffen gezeigt:

Das war Terrorismus, Terrorismus gegen uns alle. Olaf Scholz, Bundeskanzler (SPD)

Er kündigte ein schärferes Waffengesetz an und versprach, alles dafür zu tun, "dass diejenigen, die hier in Deutschland nicht bleiben können und dürfen, auch zurückgeführt und abgeschoben werden."

Die Politik überbietet sich derweil mit Forderungen, wie man künftig solche Anschläge verhindern könnte: Von einem Aufnahmestopp für Syrer über Abschiebegefängnisse bis hin zu stärkeren Grenzkontrollen ist die Rede - die Debatte wird auch die nächsten Tage anhalten.

Deutsche Wirtschaft wird pessimistischer: Im August hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft weiter verschlechtert. Das geht aus dem auf Umfragen basierenden Ifo-Geschäftsklimaindex hervor. Im August hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft weiter verschlechtert. Das geht aus dem auf Umfragen basierenden Ifo-Geschäftsklimaindex hervor.

Wasserstoff-Speichertest in Ostfriesland: Um aus Wasserstoff Strom auf Abruf erzeugen zu können, muss es in großen Mengen gespeichert werden. Ein solches Verfahren wird ab heute in Ostfriesland getestet. Um aus Wasserstoff Strom auf Abruf erzeugen zu können, muss es in großen Mengen gespeichert werden. Ein solches Verfahren wird ab heute in Ostfriesland getestet.

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Russland greift Ukraine massiv mit Raketen an: Beobachter sprechen von einem der schwersten Luftangriffe seit Kriegsbeginn. Russland nahm vor allem das Stromnetz ins Visier. Beobachter sprechen von einem der schwersten Luftangriffe seit Kriegsbeginn. Russland nahm vor allem das Stromnetz ins Visier.

Selenskyj verurteilt Angriff auf Reuters-Journalisten: Bei einem Angriff auf ein Hotel in der Ostukraine starb ein Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters.

Belarus zieht Truppen zusammen: Belarus hat die vor einer Woche angekündigte Truppenverstärkungen an der Grenze zur Ukraine laut Kiew umgesetzt.

Nach Warnungen vor einem massiven Polio-Ausbruch sind Impfstoffe gegen die Krankheit in den umkämpften Gazastreifen gebracht worden. Es seien Impfstoffe für 1.250.000 Menschen über den Grenzübergang Kerem Schalom in den Küstenstreifen transportiert worden, teilte die für Palästinenserangelegenheiten zuständige israelische Behörde Cogat mit. "In den kommenden Tagen werden internationale und örtliche medizinische Teams an verschiedenen Orten im Gazastreifen bisher ungeimpfte Kinder gegen Polio impfen", hieß es in der Mitteilung.

In Teilen Australiens werden derzeit Hitzerekorde gebrochen – dabei ist dort gerade Winter. In der bei Touristen beliebten Region Kimberley im Westen des Landes seien an einer Wetterstation 41,5 Grad gemessen worden, teilte der örtliche Wetterdienst mit. Das ist der höchste jemals in dieser Jahreszeit gemessene Wert.

