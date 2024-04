Update am Abend: Kiew-Hilfen, Döner-Diplomatie, BVB-Posten

Guten Abend,

So lautet die Einschätzung von Militärexpertin Claudia Major gestern Abend im heute journal. Noch vor wenigen Tagen drohte der Ukraine die Niederlage im Krieg mit Russland . Kiew gehen Waffen und Munition aus. Doch mit den 61 Milliarden Dollar, die das US-Abgeordnetenhaus nun zur Verfügung stellt , dürfte das ukrainische Militär bald wieder handlungsfähig sein.

Weil es aber monatelang unklar war, ob überhaupt weitere Hilfen aus den USA kommen, warnt Major davor, sich "nur auf die Amerikaner zu verlassen". Stattdessen müssten die Europäer künftig "viel mehr in die eigenen Verteidigungsfähigkeiten und in die Unterstützung der Ukraine investieren".

Für eine mögliche russische Offensive im Juni sei die Ukraine "in den kritischen Bereichen (...), also Munition, Luftverteidigung, Ersatzteilen besser aufgestellt", so Major.