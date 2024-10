Update am Abend: Unwetter, VW-Krise und ein Fisch - der Tag

Guten Abend,

Positive Überraschung in der Wirtschaft

Auch die Inflation stieg im Oktober deutlich. Die Verbraucherpreise waren 2,0 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum, wie die Statistiker in einer ersten Schätzung mitteilen. Besonders Lebensmittel und Dienstleistungen wurden teurer. In den vergangenen Monaten hatte sich die Inflation abgeschwächt. Im Vergleich zum September stiegen die Verbraucherpreise nun im Oktober um 0,4 Prozent.

Krise bei VW

Die Tarifverhandlungen heute bei VW sind von der schlechten Lage geprägt. Das Unternehmen verteidigte seinen harten Sparkurs und kündigte konkrete Vorschläge an. Die Gewerkschaft IG Metall forderte, die Werksschließungen zumindest noch einmal zur Diskussion zu stellen. Nach Angaben des Betriebsrats will Volkswagen mindestens drei deutsche Werke schließen

"Historisches Unwetter" in Spanien

Dutzende Tote, Hagel so groß wie Golfbälle und ein entgleister Zug: Heftiger Regen und Überschwemmungen halten Spanien in Atem. Besonders die Region Valencia ist betroffen. Zahlreiche Menschen werden immer noch vermisst. Teilweise können die Rettungskräfte nur schwer zu den Einsatzorten kommen, weil die Straßen von dem Unwetter blockiert sind.

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez rechnet mit weiteren Toten. Der Wetterdienst Aemet in Valencia sprach in einer ersten Bilanz von einem "historischen Unwetter".

Lage im Nahost-Konflikt

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Tote und Verletzte nach russischen Angriffen: In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind bei einem russischen Angriff mindestens neun Menschen verletzt worden. In Charkiw wurden mehrere Menschen durch eine Gleitbombe getötet.

Die Bundespolizei hat in Hamburg Altona einen Fisch namens Gabriel in Obhut genommen. Wie die Polizei mitteilte, sei Gabriel in einer Plastiktüte mit Wasser neben Büchern und Spielsachen in der Nähe des Bahnhofs Altona abgestellt worden. Eine Passantin habe Gabriel entdeckt und die Polizei informiert. An der Tüte klebte demnach ein Zettel mit der Nachricht: