Wirtschaftslage: Esken wirft Lindner Unbeweglichkeit vor

Der Doppelgipfel habe eine gewisse Lustlosigkeit gezeigt und konstatiere, jeder mache in der Ampel sein Ding, so die Einschätzung des Hauptstadtkorrespondenten Wulf Schmiese.

Esken verteidigt Gipfel von Scholz

Dröge fordert Umsetzung von Wachstumsinitiative

Auch die Co-Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Katharina Dröge, mahnte die Umsetzung der sogenannten Wachstumsinitiative an. "Also manchmal wäre es gut, wenn die Bundesregierung sich mehr an das halten würde, was sie eigentlich schon miteinander beschlossen hat", sagte sie ebenfalls im Morgenmagazin.