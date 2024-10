Was Wirtschaftsverbände von der Ampel-Koalition fordern

Debatte um wirtschaftspolitische Richtungsentscheidungen

FDP-Fraktionschef Christian Dürr sagt, in dem vertraulichen Gespräch sei es vor allem darum gegangen, wie es gelingen kann, dass Deutschland wirtschaftlich wieder in der Champions-League spiele. Im Mittelpunkt standen Themen wie Energiepolitik und bürokratische Rahmenbedingungen.

Lindner: Wirtschaftspolitische Diskussion nun "ganz oben"

Die wirtschaftspolitische Diskussion sei nun dort, wo sie hingehöre, "nämlich ganz oben", sagt FDP-Chef Christian Lindner nach dem Treffen. Ja, man müsse mit der Industrie sprechen, sagt er mit Blick auf das Treffen im Kanzleramt am selben Tag. Aber man müsse eben auch die rund drei Viertel im Blick haben, die im Mittelstand, im Handwerk, im Handel, in Start-ups oder in freien Berufen und als Selbstständige tätig seien. Auch ihre Perspektive müsse in die politischen Erwägungen einbezogen werden.