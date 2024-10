Harris: "Trump würde mit Feindesliste ins Amt gehen"

Harris nennt Trump "Tyrann" und "Möchtegern-Diktator"

So steht es derzeit in den Umfragen

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Harris hatte vor wenigen Tagen angekündigt, eine Woche vor den Wahlen in den USA eine Kundgebung in Washington zu halten.

Harris: Zeit für eine neue Führungsgeneration

Es sei an der Zeit, "dass wir das Drama und den Konflikt, die Angst und die Spaltung hinter uns lassen", so Harris. Es sei an der Zeit für eine neue Führungsgeneration in Amerika.