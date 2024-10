Update am Abend: VW, Sondierungen, Georgien - der Tag kompakt

Update am Abend

in Sachsen sondieren SPD, BSW und CDU wieder , nachdem die Gespräche vergangene Woche unterbrochen worden waren. Zahlreiche BSW-Abgeordnete hatten im Landtag für einen Antrag der AfD zur Einsetzung eines Corona-Untersuchungsausschusses gestimmt. Die "Missverständnisse im Umgang miteinander" seien mittlerweile aber ausgeräumt worden. Bis zum 7. November sollen Ergebnisse vorliegen.

Und auch im Nachbarbundesland Thüringen gingen die Gespräche in den vergangenen Wochen stockend voran. Vor wenigen Minuten dann aber die Meldung: CDU, BSW und SPD haben in ihren Gesprächen über eine mögliche Regierungsbildung zentrale Streitpunkte ausgeräumt. Der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen dürfte nichts mehr im Wege stehen.

CDU-Bundesvize Andreas Jung hatte heute Morgen noch eine klare Antwort darauf, warum sich die Sondierungsgespräche in Thüringen so lange hinziehen:

Sahra Wagenknecht ist das Problem, weil sie offensichtlich versucht, Verhandlungen, die vor Ort eher pragmatisch geführt werden, zu torpedieren als Ich-AG und mit einer Fundamental-Opposition mit absurden Forderungen. „ Andreas Jung, stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag

In Brandenburg läuft es derweil geräuschloser: Hier haben sich SPD und BSW fünf Wochen nach der Landtagswahl dazu entschlossen, die Koalitionsverhandlungen aufzunehmen. Vorher müssen allerdings noch die Landesverbände zustimmen.

Wie geht es bei VW weiter?

Hiobsbotschaft für die Beschäftigten von VW: Nach Angaben des Betriebsrats will der Konzern mindestens drei Werke in Deutschland schließen und Zehntausende Arbeitsplätze abbauen. Die Standorte, die übrig bleiben, sollen schrumpfen. Laut Konzernbetriebsratschefin Daniela Cavallo sei besonders das Werk in Osnabrück gefährdet, auch betriebsbedingte Kündigungen seien geplant.

VW betreibt in Deutschland insgesamt zehn Werke mit rund 120.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, davon rund die Hälfte in Wolfsburg. Im September hatte VW die seit mehr als 30 Jahren geltende Beschäftigungssicherung aufgekündigt. Am Mittwoch startet die zweite Verhandlungsrunde von VW und IG Metall zum Haustarif. Laut Cavallo stehen nun Lohnkürzungen und Nullrunden im Raum.

Nach der Wahl in Georgien

Die Opposition in Georgien erkennt das Wahlergebnis nicht an. Nach Auszählung der Stimmen wurde die russlandfreundliche Regierungspartei "Georgischer Traum" zum Sieger gekürt - vorangegangen waren Berichte über Stimmenkauf und Einschüchterungen. Auch US-Außenminister Blinken fordert nun Untersuchungen zur Wahl in Georgien. Die Regierung müsse die Rechte der Zivilgesellschaft und die Freiheit der georgischen Bürgerinnen und Bürger respektieren.

Auch bei ZDFheute live geht es heute um das Wahlergebnis in Georgien und die erwarteten Proteste . Zu Gast sind ZDF-Korrespondent Armin Coerper und Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, der Stream startet um 19:30 Uhr.

Trump wettert gegen Harris und Migranten

Bei einer Wahlkampfveranstaltung in New York hat Donald Trump um Wählerstimmen geworben - und dabei selbstverständlich auch nicht an persönlichen Angriffen gegen seine Konkurrentin Kamala Harris und Hetze gegen Einwanderer gespart. Auch Trumps glühender Verehrer Elon Musk und weitere Prominente waren mit von der Partie.

Großveranstaltung in New York: Trump wettert gegen Harris und Migranten

Bei einer Wiederwahl Trumps am 5. November will er einen radikalen Kurs gegen Migrantinnen und Migranten durchsetzen, der auch Massendeportationen beinhalten soll. Außerdem will Trump die Todesstrafe für jeden Migranten, der einen US-Bürger oder Sicherheitsbeamten tötet. Kamala Harris nannte er eine "Person mit einem sehr niedrigen IQ". Darüber hinaus bezeichneten Trump und andere Redner die demokratische Präsidentschaftskandidatin als "Teufelin", "Antichristin" und indirekt als Prostituierte.

Grafik des Tages

Die Donau ist der längste Fluss, der durch Deutschland fließt - gemessen an seiner Gesamtlänge. Gemessen an der Fließlänge in Deutschland hat jedoch der Rhein die Nase vorn:

Quelle: ZDF

Weitere Schlagzeilen

Zahl des Tages

Bei 151 Prozent des Niveaus von vor der Industrialisierung (um das Jahr 1750) liegt die Konzentration des Treibhausgases Kohlendioxid in der Atmosphäre. Die Zahlen stammen von der Weltwetterorganisation, die berichtet, dass auch der Gehalt von Treibhausgasen wie Methan und Lachgas weiter gestiegen seien. Auf eine Kehrtwende beim Klimaschutz wartet man demnach weiterhin vergeblich.

CO2-Konzentration hoch wie nie: UN-Bericht zeigt keine Trendwende beim Klimaschutz

Ein weiteres Jahr, ein weiterer Rekord. Dies sollte die Alarmglocken bei den Entscheidungsträgern schrillen lassen. „ Celeste Saulo, WMO-Chefin

Gesagt

Quelle: ZDF

Eine Scheinlösung sei die von Christian Lindner beabsichtigte Abschaffung der telefonischen Krankschreibungen, sagen die Hausärzte. Sie jetzt abzuschaffen gefährde die Patientenversorgung in den kommenden Wintermonaten, in denen auch mit zahlreichen Infektionskrankheiten gerechnet wird. Eingeführt worden war die Möglichkeit, sich übers Telefon krankschreiben zu lassen, in der Corona-Pandemie.

Telefonische Krankschreibung: Hausärzte üben scharfe Kritik an Lindner

