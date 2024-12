Update am Morgen: Einfach mal abtauchen

Guten Morgen,

geht es Ihnen auch so, dass Sie am Ende dieses Jahres am liebsten mal auf Tauchstation gehen würden? Von Gaza-Krieg bis zu nordkoreanischen Soldaten im Krieg Russlands gegen die Ukraine: Manche Nachrichten möchte man auch gar nicht hören. Dazu kommen Ampel-Aus und die Wiederwahl von Trump . Über alle Krisen der Welt berichten wir natürlich.

So will sie sicherstellen, dass Fischer aus Ländern, die Walfang betreiben, sich nicht in diesem Gebiet aufhalten, wenn die Wale dort gerade durchwandern. Mit Erfolg: Die Buckelwal-Population im Südpazifik war fast ausgerottet, in den vergangenen Jahren ist sie wieder gewachsen.

Was heute noch wichtig ist

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Foto des Tages

Zahl des Tages

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

So wird das Wetter heute

Am Mittwoch zieht der Regen am Vormittag bis in die Mitte Deutschlands. Am Nachmittag regnet es im Osten und im Westen lockert es wieder auf. Vor allem an den Küsten gibt es Sturmböen bei Höchsttemperaturen von 8 bis 13 Grad.