Der Ukraine beistehen "solange wie nötig"

Von der Leyen: Also zum Beispiel bei dem ganzen Thema Lebensmittelkrise, dass wir eng zusammenarbeiten müssen. Erstmal finanziell unterstützen, die Länder, die jetzt wirklich in Not sind durch Putins Krieg. Dann zweitens, dass wir uns konsequent darüber unterhalten müssen, wo man eigentlich den Weizen, den es weltweit gibt, wie man den fair verteilt. Drittens, dass wir uns zusammentun wollen, dass wir in den Ländern, die völlig abhängig sind von ukrainischem oder russischem Weizen, in der Mittelfrist es hinkriegen, dass die selbst ihre Lebensmittel anbauen, damit sie ihre Unabhängigkeit auch wieder bekommen. Also ganz konkret auch, wo wir enger zusammenarbeiten wollen und wie wir das Thema angehen wollen.