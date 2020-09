Umbau des Sicherheitsrats: "Eine radikale Änderung"

Was Trumps Radikalumbau des Sicherheitsrats für die Strategie gegen den Islamischen Staat bedeutet, wird sich wohl schon in 30 Tagen zeigen. So lange hat Trump seinem Team Zeit gegeben, eine neue Strategie für einen Sieg über die Terrormiliz auszuarbeiten. So mancher in Washington spekuliert, dass Trump zu Militärschlägen ausholen wird - womöglich in den sieben Ländern, gegen deren Bürger er Einreiseverbote verhängt hat. Den IS zu bekämpfen heißt jedoch auch, sich mit dem russischen Präsidenten zu einigen. Hier verhält sich jedoch die neue Spitze in den USA widersprüchlich: Während Trump und der designierte Außenminister Rex Tillerson Putin hofieren, ist Verteidigungsminister James Mattis alles andere als ein Putin-Versteher. Wer sich in der Administration durchsetzen wird, ist unklar. Für weitere Fragen sorgt die Tatsache, dass künftig die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, im Nationalen Sicherheitsrat sitzen wird. Denn eigentlich widerspricht das Prinzip der United Nations Trumps "America First"-Strategie.