Erstmals seit drei Jahren setzten sich am Montag wieder die Rosenmontagszüge in Bewegung. In Köln startete der Zug um 10 Uhr - erstmals auf der rechten Rheinseite im Stadtteil Deutz, so dass er beide Seiten der Domstadt verbindet. Das diesjährige Motto: "Ov krüzz oder quer" - was auf Hochdeutsch "ob kreuz oder quer" heißt.