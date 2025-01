Das meistüberwachte Stück der A7: der Elbtunnel in Hamburg.

Rund 120.000 Fahrzeuge täglich - etwa 25.000 davon Lastwagen - rollen durch den Elbtunnel, etwa doppelt so viele wie ursprünglich geplant. Diese Dimensionen konnte sich bei der Eröffnung am 10. Januar 1975 noch niemand vorstellen. Obwohl der Tunnel bereits damals schon aus drei Röhren mit zusammen sechs Spuren bestand - die Planer rechneten zunächst mit etwa 65.000 Fahrzeugen pro Tag.

"Europas längster Flusstunnel" mit Flugpisten-Technik

29 Riesenventilatoren konnten im Notfall Frischluft mit 100 Kilometern pro Stunde durch die Röhren blasen. Die Dimensionen waren notwendig, so der Leiter des Tunnelbetrieb-Kompetenzzentrums, Andree Poggendorf, weil Katalysatoren damals noch nicht serienmäßig in den Fahrzeugen verbaut waren. Dementsprechend höher war die Abgasbelastung im Tunnel.

Die Autobahn ist in Deutschland kaum wegzudenken. Die italienische Erfindung wurde erstmals im Herbst 1924 zwischen Mailand und dem nördlich gelegenen Städtchen Varese eröffnet.

Tunnelbau in Hamburg ließ Mauern und Fundamente reißen

Sechseinhalb Jahre hatte der Bau gedauert. Dabei setzten die Tunnelbauer auf verschiedene Verfahren: Über 1.000 Meter wurden mit dem Tunnelbohrer "Otto" ins Erdreich gefräst, der in der näheren Umgebung Mauern und Fundamente reißen ließ.

Teilweise wurde unter Überdruck gearbeitet, sodass die Arbeiter sich vor und nach dem Einsatz in Druckkammern daran anpassen mussten.

Der schwierigste Teil bestand in der Versenkung der acht Tunnelteilstücke aus Stahlbeton, die unter Wasser zusammengefügt werden mussten.

Bundeskanzler Helmut Schmidt eröffnet Elbtunnel

Vor der Eröffnung gab es ein sechstägiges Volksfest an den Tunnelportalen. Rund 600.000 Menschen wanderten zu Fuß durch den neuen Elbtunnel.

Zwei junge Frauen in Finkenwerder Tracht von der südlichen Elbseite überreichten Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD), der aus dem nördlichen Stadtteil Barmbek stammte, einen Riesenpokal Bier als "Versöhnungstrunk" zwischen den nun verbundenen Stadtteilen, wie die Deutsche Presse-Agentur damals berichtete.

Eine Baustelle für ein Mega-Projekt gegen Staus in Richtung Süden. Vor allem den Güterverkehr soll eine neue Schnellzugstrecke auf die Schiene verlagern - von München nach Verona.

Meistüberwachtes Stück der Autobahn 7

Im Jahr 2002 wurde die vierte Röhre des Elbtunnels in Betrieb genommen. Heute ist er das sensibelste und meistüberwachte Stück der fast 1.000 Kilometer langen Autobahn A7, die von der dänischen Grenze bei Flensburg bis an die österreichische Grenze bei Füssen verläuft, sagt Poggendorf.

Sie müssten sich bei einer Gefahrenlage, wie einem liegengebliebenen LKW oder einem Brand wie zuletzt im Juli 2024, schnell darum kümmern, dass der Verkehr umgeleitet und beschädigte Tunnelstellen repariert werden. In solchen Fällen werden die meist freigehaltenen zwei Spuren eingesetzt. Europaweit sei die Tunnelleitzentrale in Hamburg, die gerade weiter ausgebaut wird, ein Vorzeigeobjekt, so Poggendorf.