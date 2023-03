Mehrere hundert Menschen stehen am Fuße der Talstation der Grenzwiesbahn in Bad Hindelang und haben Kuhschellen dabei. Manche so groß wie ein Kürbis, einige so klein wie ein Apfel. Eines haben alle Schellen gemeinsam: Sie machen mächtig Lärm. Es sind exakt 2.357 Kuhschellen - so viele, wie noch nie. Damit haben die Allgäuer einen neuen Weltrekord aufgestellt.