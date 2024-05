Bodensee: Bergung von versunkenem Schiff gescheitert

Die Bergung des historischen Dampfschiffs "Säntis" vom Grund des Bodensees ist vorerst gescheitert. Das bestätigte der Schiffsbergeverein in Romanshorn in der Schweiz . Nach mehreren technischen Rückschlägen hätten die Verantwortlichen schweren Herzens und nach reiflicher Überlegung beschlossen, die Bergung einzustellen.

In den kommenden Jahren werden möglicherweise weitere Bemühungen unternommen, das Wrack zu bergen und seine Geheimnisse zu enthüllen.

Versunkene "Säntis": Trauer und Enttäuschung nach gescheiterter Bergung

Am Sonntag war der zweite Anlauf gescheitert, das Dampfschiff aus 210 Metern in Richtung Oberfläche zu ziehen. Die Bergung war schiefgegangen, weil die Bremsen der Seilwinde, die die Bergungsplattform zum Schiff auf dem Grund des Bodensees hätte hinunterlassen sollen, nicht gehalten hatten. Jetzt gehe es darum, das Bergematerial wieder aus dem See zu entfernen, hieß es von den Verantwortlichen.