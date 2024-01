Boeing 737 Max 9 darf nach Vorfall weiterhin nicht abheben

Bei einer Maschine dieses Typs der Fluggesellschaft Alaska Airlines war in der vergangenen Woche kurz nach dem Start in Portland im nordwestlichen US-Bundesstaat Oregon ein Teil der Kabinenwand herausgeflogen . Das Bauteil war nach dem Start bei einem erst acht Wochen alten Jet mit 177 Menschen an Bord herausgebrochen und hatte ein türgroßes Loch auf Höhe der Sitzreihen gerissen.