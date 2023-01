Viele Menschen sterben in ihren Häusern. Oft steht nicht einmal ein Arzt zur Verfügung, der ihre Todesursache feststellen kann. Das Problem fehlender Angaben in Chinas Covid-Statistik liegt also weit tiefer, nämlich in der schlechten Gesundheitsversorgung auf dem Land. Wie viele Menschen in der Volksrepublik in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind und noch sterben werden, wird wohl nie bekannt werden.